Mulè “La mostra di Santa Rosalia porta il senso di Palermo nel mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “È una mostra straordinaria perché porta il senso di Palermo e della Sicilia alla Camera per cominciare un viaggio in tutto il mondo. Lo fa con quella forza che proviene non dalla credenza, ma dalla devozione intima e intensa dei palermitani verso Santa Rosalia. L’anno scorso i 400 anni, quest’anno i ‘400 più 1’ perché nel 1625 ci fu la famosa processione con cui grazie a Santa Rosalia e ai resti recuperati si fermò la peste a Palermo. Oggi abbiamo un grande bisogno di affidarci a qualcosa che ci fa stare in connessione diretta con la serenità”. Così il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in occasione dell’inaugurazione della mostra “400esimo Festino di Santa Rosalia 1624 – 2024 – Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” presso la Biblioteca della Camera dei Deputati.

xb1/sat/mca1