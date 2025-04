È disponibile il nuovo Listino dei Prezzi degli Immobili di Cremona e Provincia 2024, pubblicato da Fimaa Confcommercio Cremona, l’associazione che rappresenta gli agenti d’affari in mediazione – in particolare gli agenti immobiliari – della provincia di Cremona.

La rilevazione si conferma uno strumento prezioso per chi opera nel mercato immobiliare e per chi sta valutando l’acquisto o la vendita di un immobile. L’edizione 2024 si focalizza sul comparto residenziale, con un’analisi dettagliata delle quotazioni suddivise per zona, fascia temporale di costruzione e tipologia, offrendo una lettura concreta e aggiornata delle dinamiche del territorio.

Uno strumento che garantisce ai cittadini maggiore trasparenza, consapevolezza e tutela nel momento di una scelta così importante come l’acquisto di una casa.

“Abbiamo realizzato un documento che non si limita a fotografare le quotazioni immobiliari, ma che racconta un mercato in continua trasformazione. Abbiamo voluto integrare dati e numeri con contenuti di approfondimento e analisi che aiutino a interpretare il contesto, anche alla luce delle nuove sfide normative, energetiche ed economiche. Il nostro obiettivo è fornire un supporto concreto e autorevole, sia ai professionisti che ai cittadini, per aiutarli a compiere scelte consapevoli e tutelate”, dichiara Luca Arcari, presidente di Fimaa Confcommercio Cremona.

Oltre alle tabelle con le quotazioni aggiornate, la pubblicazione comprende articoli su temi centrali come l’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore, le novità introdotte dal Decreto Salva Casa e l’uso della firma elettronica nelle compravendite.

“L’appuntamento annuale con la stesura della Rilevazione Prezzi rappresenta uno stimolante impegno alla ricerca ed all’approfondimento delle novità normative e commerciali relative alla sfera del Real Estate, nell’intento di portarle a conoscenza anche di chi si volesse rivolgere da “profano” al mercato immobiliare, quale ulteriore prova testimoniale di professionalità e perizia da parte di noi Agenti Immobiliari”, aggiunge Lorenzo Brilli, membro del Consiglio Direttivo di Fimaa Cremona e redattore della pubblicazione.

“La pubblicazione del listino prezzi è ormai un punto fermo per il nostro territorio. È la dimostrazione di quanto le associazioni di categoria, come Fimaa, sappiano offrire strumenti concreti per orientarsi in un mercato complesso e in evoluzione. Legalità, trasparenza e formazione sono i pilastri di un settore sano e competitivo. Confcommercio continuerà a sostenere con convinzione le attività e i progetti che vanno in questa direzione,” conclude Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona.

Il Listino Prezzi Immobili 2024 è disponibile gratuitamente presso la sede di Fimaa Confcommercio Cremona (via Manzoni 2) e scaricabile dal sito ufficiale www.fimaacremona.it sezione Rilevazione Prezzi.

