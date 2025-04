In seguito alla prima assemblea pubblica del gruppo locale a sostegno del Sì per il Referendum Cittadinanza, iniziano a Cremona i primi incontri organizzati per approfondire il quesito referendario e informare sull’appuntamento elettorale. Appuntamento per sabato 5 aprile dalle 12 alle 14 all’Antica Osteria del Fico (Via Guido Grandi 12).

“Partiamo con la cosa più italiana che ci sia: prendere un caffè insieme per informare e scambiarci idee sul Referendum Cittadinanza che andremo a votare l’8-9 giugno prossimo” racconta il comitato promotore territoriale, “si tratta di una occasione per approfondire il quesito oltre che stimolare consapevolezza sull’appuntamento elettorale estivo. Una sfida resa più complessa da un sistema mediatico nazionale non particolarmente interessato all’argomento” continua.

Nel corso dell’appuntamento organizzato dal gruppo locale, interverrà anche l’avvocato Gianluca Monti, esperto di diritto dell’immigrazione, asilo e cittadinanza, per provare a conoscere insieme le tematiche relative al diritto alla cittadinanza e all’immigrazione.

Il comitato promotore continua ad allargarsi, vedendo ad oggi, l’adesione di Associazione Radicale Fabiano Antoniani; Partito Socialista Italiano Cremona; Sinistra Italiana Cremona; Italia Viva Cremona; Circolo Arcipelago Cremona; Movimento 5 Stelle Cremona; CGIL Cremona; Associazione Latinoamericana di Cremona; + Europa Cremona; Arcigay Cremona; Orizzonti Latini APS; Giovani Democratici Cremona; Rifondazione Comunista Cremona; Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS).

