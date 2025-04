Comune di Cremona e Aprica ricordano ai cittadini che dallo scorso ottobre è stato introdotto un nuovo sistema di conferimento del rifiuto indifferenziato, che prevede la sostituzione dei sacchi azzurri con un contenitore dotato di TAG o, per alcuni condomini, con una tessera per l’apertura dei cassonetti intelligenti. Nelle zone limitrofe al centro storico, invece, la raccolta continua con il sacco.

Per assicurare il corretto funzionamento del nuovo sistema, è fondamentale che tutti i cittadini utilizzino i nuovi strumenti previsti. Coloro che ancora non hanno provveduto al ritiro del kit necessario per il conferimento (contenitore o tessera), nelle prime settimane di aprile riceveranno presso la propria residenza una lettera di invito a presentarsi nel punto di distribuzione dell’ex mercato ortofrutticolo di via dell’Annona 11, con indicate le date e gli orari in cui – durante il mese di maggio – sarà possibile ritirare il materiale.

Per il ritiro è necessario portare con sé il modulo allegato alla lettera, un documento di identità e, se disponibili, eventuali sacchi azzurri residui. Questi ultimi – previa rimozione del TAG associato, a cura del gestore – verranno recuperati per scelta ecologica e riutilizzati per i cestini stradali, oltre che durante le manifestazioni cittadine, contribuendo all’ottimizzazione delle risorse e alla gestione sostenibile dei

rifiuti. È possibile delegare un’altra persona compilando la delega allegata alla lettera e fornendo una copia della carta d’identità del delegante.

L’utilizzo del nuovo contenitore/tessera non modifica il calcolo della TARIP (Tariffa Puntuale Corrispettiva Rifiuti) e non comporta costi aggiuntivi a carico delle utenze. Ogni volta che l’operatore addetto alla raccolta rifiuti effettua uno svuotamento, o che verrà passata la tessera per l’apertura del cassonetto intelligente, questo viene registrato per il calcolo della quota variabile della TARIP, come avviene

con il tag del sacco azzurro: per questo motivo, si suggerisce di esporre il contenitore o di aprire il cassonetto solo quando si è raggiunta la massima quantità di rifiuto. A tal proposito, si ricorda che ogni utente ha un numero annuale predefinito di conferimenti del secco indifferenziato già inclusi nella tariffa, determinato dal numero dei componenti del nucleo familiare o, per le utenze non domestiche, dalla categoria di appartenenza e dalla superficie dell’immobile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 437678 (tasto 1, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 15), compilare il form sul sito www.apricaspa.it, utilizzare l’App PULIamo o recarsi presso gli sportelli dedicati: lo Sportello rifiuti in via Postumia 102 (aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, mercoledì dalle 9 alle 15) e lo Sportello TARIP in via Geromini 7 (aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13, mercoledì dalle 8.30 alle 16.30).

