Roma, Melis “Il 5G in metro un passo avanti per la connettività”

ROMA (ITALPRESS) – “È un’iniziativa di modernizzazione della Capitale, per questo ci siamo spesi nella progettazione e nello sviluppo della soluzione e abbiamo supportato una parte dei costi”. Lo ha detto Carlo Melis, Cto di WindTre, a margine dell’inaugurazione del 5G nella stazione della metro A di piazza Vittorio, a Roma. “Da sempre lavoriamo per migliorare i servizi di connettività per i nostri clienti, anche nel sottosuolo della capitale. La soluzione rappresenta un passo in avanti per il servizio”, ha aggiunto.

