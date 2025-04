Erano da poco passate le 12.30 quando all’altezza del comune di Sesto ed Uniti sulla via Milano quando un’auto che procedeva in direzione Cremona ha perso il controllo a causa dello scoppio di un pneumatico. Il mezzo ha invaso la corsia opposta impattando frontalmente contro un mezzo pesante e finendo poi fuori strada. Si è pensato subito al peggio tant’è che i mezzi di soccorso si sono mossi subito in codice rosso.

Nell’impatto è rimasto ferito il conducente dell’auto, un 37enne di Spinadesco trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 58enne residente a Cappella Cantone. Dopo l’impatto si sono formate subito lunghe code, con anche diversi mezzi pesanti bloccati. La strada è rimasta chiusa per 30 minuti per il recupero dei mezzi, tant’è che alcune auto hanno fatto inversione di marcia. Per i rilevi è intervenuta la Polizia Stradale di Crema.

