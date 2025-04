La Notte nazionale del Liceo Classico quest’anno è alla sua undicesima edizione ed il Liceo Classico Daniele Manin si sta preparando per aprire nuovamente le porte alla cittadinanza. La proposta si inserisce infatti all’interno dei numerosi e significativi eventi programmati a celebrare i 160 anni del Liceo, che termineranno nel mese di giugno.

Il tema della “Notte Bianca”, che si terrà Venerdì 4 aprile, dalle ore 16.45, in Aula Magna, è il Mediterraneo. Dopo l’apertura della manifestazione, con il saluto della Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Nolli, si terrà un intervento del Prof. Emilio Giazzi che, insieme agli studenti, affronterà il tema del Mediterraneo come spazio letterario (“Al mare mai stanco guardava” (Odissea V, 158), 17:15 – 18:15 Letture dagli antichi e dai moderni).

Seguirà “Il Manin…. Diffuso” (18:15 – 19:15, Aula Magna) a cura degli alunni delle classi IIIBC, IVBC, VCC, della Prof.ssa Barbara Zagni e di Don Roberto Musa, Cappellano della Casa Circondariale di Cremona e Presidente della cooperativa Fratelli Tutti: sarà il momento per conoscere due progetti importanti che hanno portato gli studenti del Liceo ad affrontare nuove sfide relative all’innovazione (Progetto Start Lab, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore) e all’inclusione (in sinergia con il Piccolo Caffè Torriani). Sarà poi la Prof.ssa Chiara Ghezzi, con un intervento condiviso, che affronterà, evidenziando dinamiche storiche e filosofiche, il Mediterraneo come luogo delle sfide e delle opportunità (Mediterraneo, storia di frontiere e di incontri tra passato e futuro, 19:15 – 20:15, Aula Magna).

Dopo un piccolo momento conviviale, alle 20:45 andrà in scena lo spettacolo realizzato dagli studenti del laboratorio teatrale, Frammenti di sogni, per la regia della Prof.ssa Gentilia Luisa Arli. Alle ore 22:00, l’ora dei saluti, si terrà la consueta lettura del brano finale, scelto a livello nazionale. Quest’anno sarà Saffo a chiudere la serata, grazie alla professionalità del Prof. Emilio Giazzi.

