Ue, 1,3 mld per Intelligenza Artificiale e cybersicurezza

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea investirà 1,3 miliardi in intelligenza artificiale, sicurezza informatica e nuove competenze, attraverso il Digital Europe, che punta a promuovere l’uso della tecnologia da parte di imprese e cittadini. Nello specifico, il programma di lavoro si concentra sulla diffusione dell’intelligenza artificiale e sulla sua adozione da parte delle imprese e della pubblica amministrazione, in particolare sul cloud e sui dati. L’investimento della Commissione punterà a migliorare la disponibilità e l’accessibilità delle applicazioni di AI generativa in settori come quello della sanità e dell’assistenza. L’obiettivo è quello di promuovere “l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni private e pubbliche in tutta Europa”. Inoltre,la Commissione Europea intende aumentare la resilienza informatica e migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche, tra cui ospedali e cavi sottomarini. Tra gli obiettivi del programma c’è anche quello di facilitare la nuova architettura del portafoglio di identità digitale dell’Unione, per promuoverne l’adozione negli Stati membri.

sat/azn

© Riproduzione riservata