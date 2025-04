Dazi, Fontana “Situazione da non sottovalutare, serve dialogo con Usa”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi partono i dazi, una cosa di cui dobbiamo preoccuparci e su cui non si può scherzare. Dobbiamo però continuare il dialogo con gli Stati Uniti per evitare conseguenze pesanti per entrambe le parti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione del nuovo hub EasyJet all’aeroporto di Milano Linate. Fontana ha sottolineato il rischio che eventuali contromisure da parte dell’Unione Europea possano avere effetti “devastanti” su entrambe le sponde dell’Atlantico. “Il buon rapporto che abbiamo con gli alti vertici degli Stati Uniti deve essere sfruttato – ha aggiunto -. Vance verrà presto in Italia e quella potrebbe essere l’occasione per far presente i problemi che questa situazione potrebbe generare”.

