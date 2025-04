Morgante “La carta stampata ancora strategica”

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo la carta stampata ancora strategica, un investimento per il futuro e un atto di fiducia in un momento particolare. Sappiamo che i media in generale sono un po’ in crisi, ma noi crediamo in questo mezzo. Un investimento per il futuro e un atto di fiducia per la carta stampata che è e sarà sempre punto di riferimento per l’informazione. Bisogna adeguare la carta stampata ai tempi e deve essere un percorso guidato all’informazione. Non si tratta solo di un restyling grafico, si tratta anche di proporre in maniera diversa i nuovi contenuti. Credo che sia questa la strada giusta da intraprendere”. Così Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, alla presentazione del restyling grafico e della nuova linea editoriale dei quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in un evento presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, a Roma. xb1/vbo/mca1

© Riproduzione riservata