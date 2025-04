Mucaj “In Albania tante opportunità per le aziende italiane”

BARI (ITALPRESS) – “Noi pensiamo che ci siano veramente tante opportunità in Albania in questo momento. Siamo in un momento in cui si sta investendo in tutti i tipi di infrastrutture nel Paese. Non solo la logistica, ma anche per esempio le ferrovie: le infrastrutture ferroviarie si stanno costruendo in questo momento in tutto il Paese, collegando diciamo il nord con il sud ma anche il mare Adriatico con il mar Nero”. Lo ha detto Enkelejda Muçaj, viceministra all’Energia ed Infrastrutture di Albania, a margine di Business to Institution”, iniziativa promossa da Unioncamere Puglia e Uniontrasporti nell’ambito del progetto Deliver con lo scopo di favorire partnership industriali fra Puglia e Albania in materia di infrastrutture. “Ci sono davvero investimenti che rappresentano gran parte del budget dello Stato, quindi questi incontri che saranno stanno avvenendo con le aziende possono aprire delle finestre, delle opportunità di collaborazione con l’Albania, una realtà che per la vicinanza e per la forte connessione culturale tra i due Paesi può significare buoni investimenti per le aziende italiane”, ha concluso la viceministra.

xa2/pc/mca2