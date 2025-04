Ricerca, Bernini “Disinvestendo gli Usa creano flusso di ritorno”

ROMA (ITALPRESS) – “Disinvestendo l’America sta creando un flusso di ritorno, noi stiamo investendo molto, moltissimo sulle infrastrutture di ricerca e in particolare sulle grandi infrastrutture di ricerca, su temi sfidanti come le biotecnologie, le tecnologie quantistiche, il biopharma”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, a margine del convegno “Ricerca e futuro. Il contributo dell’industria farmaceutica per la salute di domani”, organizzato da Farmindustria. “Abbiamo verificato che ricercatori che avevano cercato approdi formativi altrove stanno invertendo la tendenza e tornando in Europa”, ha aggiunto.

