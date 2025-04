Per l’ultimo femminicidio, quello di Sara Campanella a Messina, al Torriani si svolge il rito civile che da mesi si celebra a ogni nuovo caso. Da oggi tutta la comunità scolastica sarà avvertita in anticipo da una email la sera prima della celebrazione di un nuovo rito.

È una ricorrenza che non è diventata abitudine. Ogni volta scuote la coscienza, smuove la riflessione di più persone, come è accaduto oggi durante il rito celebrato per questa nuova incomprensibile morte.

© Riproduzione riservata