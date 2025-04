Dazi, Tajani “Mio disegno sarebbe avere mercato unico transatlantico”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il mio disegno sarebbe quello di avere un mercato unico transatlantico, zero tariffe di qua e zero tariffe di là, quello sarebbe il modo migliore per sviluppare il commercio e rinforzare la posizione dell’Occidente”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa con i giornalisti dopo l’incontro avuto con il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic. “Io credo che gli Stati Uniti vogliano puntare sul rafforzamento della produzione industriale in America. Questa è la loro posizione, noi siamo italiani ed europei, dobbiamo tutelare le nostre imprese in un rapporto positivo. Il mio disegno sarebbe quello di avere un mercato unico transatlantico, zero tariffe di qua e zero tariffe di là. Quello sarebbe il modo migliore per sviluppare il commercio e rinforzare la posizione dell’Occidente”, ha detto Tajani.

lcr/mca1

(Fonte video: ufficio stampa Ministero degli Esteri)