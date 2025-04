E’ andata deserta la gara per l’affidamento della gestione dell’oasi felina di via Brescia. Lunedì 31 marzo era l’ultimo giorno per le associazioni che avevano aderito alla manifestazione di interesse, per presentare la propria offerta al Comune, che avrebbe poi dovuto procedere alla comparazione e scegliere quella più rispondente alle necessità.

Tra coloro che avevano aderito all’avviso pubblico c’era la Lav, lega antivivisezione che a Cremona è particolarmente attiva con la presidente Maria Pia Superti. L’associazione aveva già pronto il suo progetto, ma alla fine ha dovuto rinunciare in quanto la ragione sociale dell’ente non era in linea con quanto richiesto dal bando.

Ma non hanno partecipato nemmeno altre associazioni del terzo settore, ad esempio l’Apac che ha gestito lo storico gattile di via Bissolati, a dimostrazione probabilmente delle difficoltà che incontrano associazioni basate sul volontariato a mettere in campo le risorse richieste dalla normativa e recepite nel disciplinare.

Il Comune si impegna a dare un contributo massimo annuo di seimila euro come rimborso delle spese sostenute e documenate; il periodo di validità della convenzione è stabilito in tre anni, 2025 -2027. Le manutenzioni straordinarie sono a carico dell’ente locale, che paga anche le utenze e gli sfalci del verde mentre l’affidatario ha una lunga serie di oneri gestionali connessi all’attività, oltre alle manutenzioni ordinarie della struttura.

I gatti intanto attendono un nuovo ricovero, dopo lo sfratto ricevuto dall’ex cavallerizza di via Bissolati. Ma tra i fronti aperti c’è anche l’area compresa tra le piazze Lodi e Giovanni 23° dove è previsto l’intervento di rigenerazione urbana proprio nei fabbricati dove ora si trova un gran numero di felini.

Nell’area di via Brescia – inizialmente contestata dalle associazioni per la vicinanza a strade di grande transito – tutto è pronto da mesi per accogliere l’oasi, con tanto di rete antiscavalco di 2 metri e mezzo, nursery e piccola infermeria.gb

