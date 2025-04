In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, celebrata il 2 aprile, anche i Vigili del Fuoco hanno voluto dare il loro contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo importante tema.

Il comando di Cremona ha quindi deciso di illuminare di blu la propria sede, aderendo all’iniziativa globale Light It Up Blue, promossa per attirare l’attenzione sulle persone con disturbo dello spettro autistico e sulle loro famiglie.

L’illuminazione blu rappresenta un segno di vicinanza e sostegno a chi convive con questa condizione e un invito alla società a promuovere maggiore inclusione e comprensione. I Vigili del Fuoco, da sempre in prima linea nella tutela della sicurezza e nel supporto alla comunità, hanno voluto esprimere la loro solidarietà attraverso questo gesto simbolico, ma dal forte impatto emotivo.

Un gesto che conferma l’impegno dei Vigili del Fuoco non solo nell’emergenza, ma anche nel promuovere valori di solidarietà, inclusione e attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.

© Riproduzione riservata