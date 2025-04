La proposta di matrimonio per l’attrice Giovanna Sannino, il video

NAPOLI (ITALPRESS) – Compleanno con sorpresa finale per l’attrice Giovanna Sannino che festeggia a Napoli i suoi 25 anni e riceve laproposta di matrimonio dal suo fidanzato Gaetano Migliaccio. Grande emozione per la Carmela di Mare Fuori nel momento in cuiGaetano prende la parola, subito dopo che la sua compagna aveva spento la candelina sulla torta, e si inginocchia con in manol’anello.

