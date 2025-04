Tamajo “Momento positivo per la Sicilia, crescono Pil e imprese”

PALERMO (ITALPRESS) – “Che momento sta attraversando la Sicilia? Una fotografia positiva, un’immagine della regione che cresce e non attraverso chiacchiere, ma cresce realmente, cresce il PIL, lo dicono i dati Svimez, cresce l’impresa, c’è un record delle imprese nuove nate nel 2024, insomma una Sicilia che è più attrattiva dal punto di vista commerciale e noi che dobbiamo accompagnare in questo percorso di crescita sostenendola e supportandola con le nostre grandi opportunità che abbiamo e sono per me due quelle principali, la ZES e il FESR. Noi abbiamo un miliardo e mezzo circa di fondi a disposizione presso la mia struttura assessoriale. Attraverso bandi cercheremo di indirizzare queste risorse ai diversi settori del mondo produttivo siciliano”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, a margine del suo intervento all’incontro “Sicilia laboratorio di sviluppo: risultati e prospettive”, nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell’Università Lumsa, a Palermo. xd6/vbo/mca1

© Riproduzione riservata