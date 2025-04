Difesa, Tajani “Su spesa pronti a fare nostra parte, dazi non aiutano”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Sulle spese per la difesa “noi siamo pronti a fare la nostra parte, vogliamo arrivare al 2% e ci arriveremo, però l’imposizione di dazi non agevola ulteriori passi in avanti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine della ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. “Ieri è stato detto che bisogna arrivare al 5%, è più complicato andare in quella direzione se ci sono dei dazi, quindi questo è il punto che ho ribadito”, ha detto il titolare della Farnesina.

(Fonte video: Farnesina)