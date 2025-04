C’è un mondo parallelo che si muove accanto a noi, fatto di animali che vivono, crescono e si riproducono nei nostri stessi luoghi: campagne, argini, strade. Spesso non ce ne accorgiamo, ma la natura è più vicina di quanto pensiamo. Le immagini notturne catturate dalla Polizia Provinciale di Cremona offrono uno sguardo affascinante su questa realtà nascosta.

Tra i protagonisti ci sono innanzitutto i cinghiali, ormai noti per le vicende di cronaca e per i danni provocati all’agricoltura, ma anche creature più elusive e suggestive. A colpire sono soprattutto le volpi, riprese in un raro momento di vita familiare: una madre gioca con i suoi cuccioli, che scodinzolano vivaci, mentre i loro occhi brillano alla luce della telecamera. Nonostante la discrezione dell’obiettivo, sembra quasi che gli animali si accorgano della sua presenza.

All’alba, la golena avvolta dalla foschia regala un’altra scena mozzafiato: un gruppo di caprioli che saltano agilmente su e giù dall’argine, quasi danzando nel silenzio del mattino. In un’altra inquadratura, un capriolo condivide il suo spazio con un coloratissimo fagiano, in un’insolita convivenza tra specie.

E poi ci sono loro, i lupi. Ormai non è più un mistero: piccoli branchi stanno tornando a popolare le campagne. La loro camminata è inconfondibile, elegante e silenziosa. Alcuni esemplari vengono ripresi da soli, altri si muovono in coppia o in branco, prima di scomparire nella notte, pronti a rifugiarsi con l’arrivo del giorno.

Guarda il servizio di Giovanni Rossi

