Nuovo assalto a un bancomat sul territorio cremasco: stavolta a finire nel mirino è stato lo sportello del Postamat di Castel Gabbiano, dove nella notte un’esplosione ha fatto svegliare tutto il vicinato.

Tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e dato il via alle indagini. Nella notte precedente ignoti malviventi avevano fatto saltare il bancomat a Offanengo. Non si esclude che possa trattarsi della stessa banda.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

