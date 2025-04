Investimenti, partenariato strategico tra Asia centrale e Ue

ROMA (ITALPRESS) – Investimenti per 12 miliardi e l’impegno a migliorare lo sviluppo delle infrastrutture. Questi alcuni degli esiti del primo vertice tra António Costa, presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, e i cinque paesi dell’Asia centrale, tra cui Kazakistan e Uzbekistan.

In un panorama geopolitico globale e regionale in evoluzione, è stato ribadito l’impegno ad approfondire la cooperazione tra l’Unione Europea e l’Asia centrale, trasformando la collaborazione in un partenariato strategico. E’ stato evidenziato che i legami commerciali e di investimento tra Asia centrale e Ue sono essenziali per la crescita economica e per sviluppare e diversificare ulteriormente il commercio. Per progredire verso questo obiettivo, i leader si sono impegnati a organizzare eventi economici regolari e a promuovere la cooperazione in linea con la Global Gateway, strategia dell’Unione europea volta a promuovere collegamenti nei settori del digitale, energia e trasporti.

E’ stata inoltre espressa la disponibilità a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza informatica e delle frontiere.

/gtr

© Riproduzione riservata