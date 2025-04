Giovedì 10 aprile, dalle ore 18.00 alle 19.15, nella Sala Consiglio di Confartigianato Imprese Cremona in via Rosario 5, si terrà un incontro dal titolo “Alfabetizzazione informatica – Apprendere per utilizzare in sicurezza”.

Organizzato da ANAP Cremona in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri e patrocinato dal Comune di Cremona, l’evento vedrà come relatori il Vice Brigadiere Giovanni Simeone, Referente Informatico del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona, e il Maggiore Gabriele Schiaffini, neo Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona.

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, si inserisce nel programma di iniziative promosse dalla Giunta esecutiva ANAP per fornire competenze digitali e sicurezza informatica.

© Riproduzione riservata