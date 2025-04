Cirio “In Piemonte legge regionale per dimezzare tempi burocrazia”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo la volontà, in questo momento storico, di non avere lacci per quanto riguarda i tempi urbanistici. Ecco perché noi abbiamo una modifica di legge urbanistica regionale, che mira a dimezzare tutti i tempi di autorizzazione degli strumenti urbanistici”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine di una conferenza stampa a Torino, sulla legge speciale regionale che dovrà dimezzare i tempi della burocrazia in ambito urbanistico.

