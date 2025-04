De Luca “Centro produzione Rai di Napoli? Si sta completando progetto”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Si sta completando la progettazione, credo che entro due mesi avremo il progetto che ci consente di andare in gara, cercheremo di rispettare i tempi ma intanto non avremo interruzioni delle produzioni durante il lavoro per salvaguardare il futuro del centro Rai di Napoli che rimane uno dei poli della vita culturale dell’Italia, non solo della Campania”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del progetto di ristrutturazione del centro di produzione Rai a Napoli. Poi, fissa l’obiettivo: “Due anni di lavori da quando si apre il cantiere. Dobbiamo verificare le procedure di gara, ma nei nostri capitolati è sempre previsto il terzo turno, vogliamo che qui le imprese facciano lavori anche notturni proprio per bruciare i tempi perché siamo in un Paese dove tra ricorsi al Tar, ricorsi al Consiglio di Stato, comitati e pippe varie passano le epoche geologiche e non si muove una foglia. Noi invece vorremmo vedere le opere realizzate anche perché gli altri, nel mondo, non aspettano l’Italia” dice il governatore che in precedenza aveva ricordato come, anche grazie alla Regione, qualche anno fa era stato “sventato un pericolo che si era presentato di chiusura della sede Rai di Napoli”. xc9/vbo/gtr

