Nicolì “Stroncato gruppo trafficanti di migranti di matrice egiziana”

CATANIA (ITALPRESS) – “Questa è un’indagine la cui valenza è strategica, perchè ha consentito alla Procura Distrettuale di Catania di individuare un gruppo criminale di matrice egiziana attivo da circa 15 anni che ha trafficato migliaia di persone nella rotta tra la Turchia e l’Italia, ma anche la Grecia. Si tratta di un gruppo criminale che offriva dei viaggi anche a tariffe molto alte, tra i 7 e i 12 mila euro”. Così Vincenzo Nicolì, Direttore del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine Polizia di Stato, a margine dell’operazione contro l’immigrazione clandestina che ha portato all’emissione di 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini di nazionalità egiziana, indagati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità e dall’avere posto in pericolo la vita dei migranti. xo1/vbo/gtr

