Venerdì 11 aprile alle ore 21 a Spazio Comune in Piazza Stradivari la lista civica ‘Novità a Cremona’ terrà a battesimo la sua prima iniziativa politico culturale con la presentazione del volume “Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z”, di Gregory Alegi (edizioni LoGisma- 2024).

“Con l’iniziativa 45 anni di misteri italiani: la strage di Ustica, la lista civica ‘Novità a Cremona’ – spiega Alessandro Portesani, capogruppo della lista civica ‘Novità a Cremona’ – dà l’avvio a una serie di iniziative politico – culturali che ritiene fondamentali per l’accrescimento civico e sociale della nostra città. La presentazione del libro di Gregory Alegi è l’occasione per riflettere con uno specialista su uno dei misteri ancora irrisolti del nostro Paese. Sarà con noi, collegato in video conferenza, Carlo Giovanardi, già Ministro per i rapporti con il Parlamento e Vicepresidente della Camera dei deputati. Il coordinamento giornalistico dell’evento è affidato al giornalista Roberto Fiorentini”.

Il libro

La tragedia di Ustica ha prodotto decine di storie fantasiose e alternative tradottesi in una vulgata tanto diffusa quanto incerta e contraddittoria. Uscire dal labirinto non è l’ennesimo libro di fantapolitica, ma una bussola essenziale per orizzontarsi nella più complicata vicenda storica e giudiziaria italiana. Le sue oltre 400 voci sono il database più affidabile per consentire a studiosi o semplici curiosi di riscoprire fatti dimenticati o rielaborare quelli supposti noti. Attraverso il confronto sistematico tra ipotesi e conclusioni, tra notizie di stampa e perizie tecnico-scientifiche, tra posizioni politiche e giudicato penale, i 25 autori, compresi sette professori di sei università, provano a mettere ordine nel materiale stratificatosi in 45 anni.

L’autore

Gregory Alegi è professore di Storia e Politica degli USA nel Dipartimento di Scienze Politiche università LUISS di Roma – Storico e Giornalista. Ha pubblicato 53 libri, 87 saggi e articoli accademici, curato 29 volumi. Vincitore assoluto del IX premio letterario aerospaziale “Giulio Douhet” (2016) Condirettore del mensile Aeronautica (2018-in corso; redattore/collaboratore dal 1995) Direttore responsabile della Nuova Antologia Militare (2020-in corso) Membro del comitato editoriale del trimestrale The Aviation Historian. All’UNINT ha insegnato Studi Strategici e Storia dell’Aeronautica presso l’Accademia Aeronautica.

