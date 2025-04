Pnrr, Manfredi “Task force per sbloccare progetti non ancora partiti”

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme al Ministro Foti abbiamo concordato di fare una task force mista tra Anci e il Ministero per lavorare sul restante 12%” di progetti del Pnrr destinati ai Comuni “per capire quali progetti non sono partiti, quali sono gli ostacoli, se sono ancora utilizzabili queste risorse per il completamento del PNRR o è necessaria un’eventuale riprogrammazione o un passaggio sui fondi di coesione”. Lo ha detto il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione delle attività svolte con Invitalia sugli investimenti pubblici.

