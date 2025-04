Provinciali, Lo Giudice “Non ci affascinano ma saremo presenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “In quella che è una competizione elettorale come le provinciali, che non ci affascina, saremo presenti con i nostri candidati in tutte le province portando avanti quelle che sono le idee ma soprattutto le esigenze dei vari territori”.

Così il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, a margine di una conferenza stampa per presentare il quadro delle strategie che adotterà il partito.

