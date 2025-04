Tg Economia – 8/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Italiani soddisfatti della propria situazione finanziaria

– In calo il reddito delle famiglie ma migliorano i conti pubblici

– Un progetto per l’utilizzo dell’IA nei mercati finanziari

– Sale l’aspettativa di vita, in pensione più tardi

