Agrifood Magazine – 9/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Ue, via libera alle nuove norme sul vino

– Stretta dell’Ue sulle pratiche commerciali sleali transfrontaliere

– Vola il Made in Italy ma pesa la morsa dei dazi

– Spreco alimentare, servono misure più efficaci

mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata