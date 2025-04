E’ stato pubblicato sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/servizi/bando-concorso-per-conferimento-delle-borse-studio-intitolate-alla-memoria-elsa) per l’anno 2025 il bando per le Borse di Studio intitolate alla memoria di Elsa Pigoli Zucchi a favore di giovani con disabilità fisica residenti a Cremona da almeno cinque anni, in condizioni economiche disagiate, finalizzate al sostegno per la prosecuzione negli studi. In particolare si prevede di assegnare tre borse di studio: una di 1.100 euro rivolta agli studenti universitari e due da 500 euro per studenti di altri ordini di scuola. Le domande vanno presentate utilizzando lo Sportello Telematico presente sul sito del Comune di Cremona https://sportellotelematico.comune.cremona.it/ entro mercoledì 30 aprile 2025.

L’istituzione del premio risale al 1984, anno in cui Gianni Zucchi, fondatore di Oleificio Zucchi S.p.A., in ricordo della moglie Elsa, decise di destinare borse di studio agli studenti diversamente abili che dimostrassero costanza ed entusiasmo negli impegni scolastici. Elsa Pigoli Zucchi è stata una delle fondatrici del Soroptimist International Club di Cremona negli anni sessanta e tale riconoscimento rientra nelle finalità del sodalizio.

La commissione è presieduta dall’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna, in rappresentanza del sindaco Andrea Virgilio, che ha rinnovato sin dalla prima seduta della commissione l’impegno dell’amministrazione a garantire il massimo supporto all’iniziativa in tutte le sue fasi da parte di entrambi i settori coinvolti, Politiche Educative e Istruzione e Politiche Sociali, in particolare nel diffondere le informazioni relative al bando in maniera capillare tra le famiglie potenzialmente beneficiarie.

Per la famiglia, partecipa ai lavori della commissione istituita per l’assegnazione delle borse di studio, Alessia Zucchi, nipote di Gianni Zucchi, istitutore del riconoscimento: “Ogni anno rinnoviamo l’impegno nei confronti dei giovani volenterosi e talentuosi nello studio. Le borse premiano il merito e sono opportunità per la realizzazione personale e professionale; inoltre siamo vicini alle famiglie che sono parte attività del percorso formativo dei ragazzi. Invitiamo quindi le famiglie cremonesi a contattare gli uffici comunali per avere tutte le informazioni necessarie per la partecipazione”.

Il Soroptimist International d’ItaIia Club di Cremona è rappresentato dalla presidente pro tempore Marida Brignani, che ha delegato la signora Marisa Bellini, e dalla segretaria Grazia Baldaro: “La borsa di studio Pigoli-Zucchi rappresenta, come ogni anno, un momento significativo per il nostro club, non solo per la memoria storica dovuta al ricordo della socia fondatrice Elsa Pigoli Zucchi, ma anche perché rinnova in noi l’energia per il conseguimento delle nostre finalità, nonché l’impegno volto a favorire il cambiamento e il progresso culturale. La vita di ciascuno di noi non è mai frutto del caso, ma il risultato di una fatica e di un preciso percorso che coinvolge genitori, insegnanti, educatori ma anche i membri della comunità”.

Per ogni informazione e per il supporto alla compilazione online da remoto gli interessati possono rivolgersi al Settore Politiche Educative e Istruzione – Ufficio Borse di Studio scrivendo all’indirizzo e-mail borsedistudio@comune.cremona.it oppure telefonando ai numeri 0372-407284 o 0372-407905.

© Riproduzione riservata