Camilla a Roma si concede un gelato al caramello da Giolitti

(Adnkronos) – Un gelato al caramello per queen Camilla da Giolitti al Parlamento. Un fuori protocollo per i reali inglesi che hanno raggiunto stamattina la storica gelateria e pasticceria romana dopo l’intervento in aula alla Camera di Re Carlo. “Abbiamo saputo di Carlo III e della regina Camilla qualche ora prima del loro arrivo, non c’era nulla in programma – racconta all’Adnkronos la proprietaria, Giovanna Giolitti – Ci hanno chiesto di ‘sfoltire’ un po’ la sala ma di non allontanare nessuno. I reali comunque sono rimasti fuori dal negozio cortesi, sorridenti, gentili con tutti. Ma solo Camilla ha voluto assaggiare il nostro gelato. Carlo le è stato semplicemente accanto”.

Non è la prima volta per Giolitti, il bar frequentato da ministri, politici e turisti che arrivano da tutto il mondo: già nel 2018 le giovanissime figlie del presidente Obama, Malia e Sasha, chiesero ai proprietari, non solo di gustare il loro gelato, ma di poterlo preparare accanto a uno staff di artigiani. Queen Camilla ha preferito gustarlo sotto un tiepido sole romano. “Inutile dire – ha concluso Giovanna Giolitti – che sono felicissima e orgogliosa di questa importante visita”.

Il fuori programma è avvenuto nel terzo giorno della visita in Italia di Carlo e Camilla, che coincide con il loro ventesimo anniversario di matrimonio. La coppia reale era appena uscita da Montecitorio, dove re Carlo ha tenuto un discorso in parte in italiano.