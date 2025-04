Continua l’opera di ripristino del decoro e di riqualifica del Civico Cimitero di Cremona da parte dell’Assessore Paolo Carletti. Il prossimo problema da risolvere è quello dei piccioni, che in certi punti creano disagio non solo a causa del guano sulle lapidi, ma anche per la presenza di diversi nidi.

Carletti ha chiamato in causa l’esperto Fabrizio Cavalli della Società Agricola Il Falco Pellegrino di Frescarolo, frazione di Busseto. È stato effettuato un sopralluogo dettagliato per pianificare una serie di interventi con l’impiego di Falchi Sacri e Pellegrini per l’alto volo e di Poiane di Harris per il basso volo.

I rapaci infondono paura nei piccioni, che istintivamente si allontanano. In passato era già stato effettuato un intervento con i falchi per allontanare i piccioni, ma l’idea dell’Assessore Carletti è quella di intervenire in maniera continuativa, per impedire che i piccioni possano tornare.

“Abbiamo problemi localizzati – ha spiegato l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Paolo Carletti -, ma importanti, solo su una crociera e poi su due o tre androni a cella. Stiamo intervenendo con delle reti contro i piccioni, ma oggi ci siamo affidati anche a un falconiere, per verificare la possibilità di un intervento continuativo con i falchi, in modo da evitare la presenza perdurante di piccioni. Vogliamo rendere il più possibile inospitale il nostro cimitero per i piccioni e, di conseguenza, renderlo massimamente ospitale per i cittadini, soprattutto con l’avvicinarsi della Pasqua. E’ vero che si tratta di una festività religiosa, ma è anche un momento di particolare raccoglimento e sensibilità per tutta la comunità cremonese. Per questo il Civico Cimitero dovrà essere particolarmente accogliente anche per i giorni di Pasqua”.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata