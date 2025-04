Militello “Pnrr opportunità, Ustica ha presentato progetti validi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Pnrr è un’opportunità che non dobbiamo perdere. Tutti i Comuni che hanno aderito a questo progetto devono fare rete per rilanciare il ruolo della Sicilia nel mondo: ho il piacere e l’onore di rappresentare Ustica, unica isola della provincia di Palermo, che ha fatto anch’essa una sua manifestazione presentando progetti piuttosto validi. Il sud non deve essere visto come una terra in cui la manodopera va a lavorare al nord: dobbiamo valorizzare infrastrutture e borghi, cosa che stiamo provando a fare nel miglior modo possibile”. Lo ha dichiarato Salvatore Militello, sindaco di Ustica, a Palazzo dei Normanni a Palermo, nel corso di un evento sull’investimento da oltre 44 milioni di euro nell’ambito del Pnrr per finanziare 25 progetti in 36 realtà siciliane tra Comuni e isole.

xd8/pc/mca1