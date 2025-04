Prosegue con successo la mostra fotografica “I silenzi del Po”, l’ultima fatica artistica di Paolo Panni, conosciuto anche come “Eremita del Po”. Panni coltiva ed intreccia da sempre tre immense passioni: il giornalismo (esercitato con dedizione totale su numerose testate locali), il Grande fiume e la fotografia.

È possibile ammirare gli scatti di questo fine e sensibile amante del territorio fluviale fino al 13 Aprile. Per Panni, occuparsi a qualunque livello del Po è un diritto sacro ed esclusivo di chi vive dalla nascita in simbiosi con esso. Per descrivere la quiete silenziosa e la fluida maestosità del Po, i ritmi lenti di chi lo contempla e degli esseri che lo abitano, Panni ha scelto la sinestesia: non la parola, ma l’immagine, che, per sua stessa natura, rende l’assenza del suono e la densità profonda dell’atmosfera, con tinte all’insegna di una bellezza misteriosa, pudica, sognante ed intimamente malinconica.

L’evento offre pregevoli scorci delle due rive, quella parmigiana e quella cremonese. L’allestimento è ospitato dalla sublime Sala degli Stucchi, all’interno della Rocca dei Rossi. Patrocinano il Comune di San Secondo Parmense e la Casa del Borgo. L’esposizione è visitabile Venerdì, Sabato e Domenica, dalle ore 15 alle 18.30, con ingresso libero.

© Riproduzione riservata