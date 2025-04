Referendum, al via la campagna Cgil. Landini “Obiettivo quorum”

ROMA (ITALPRESS) – Iscritti in crescita nel 2024, sono 23mila in più rispetto all’anno precedente, e una campagna referendaria pronta a prendere il via: la Cgil snocciola i dati del tesseramento e scalda i motori in vista dell’appuntamento dell’8 e 9 giugno, quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari con al centro i temi del lavoro e della cittadinanza. Ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa nella sede del sindacato a Roma il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

