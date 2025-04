Tg Economia – 9/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– In aumento i prestiti alle famiglie

– Noleggio a lungo termine di auto e fuoristrada, mercato in crescita

– Axpo cresce in Italia, in 25 anni generati 29 miliardi

– Rottamazione quater, entro il 30 aprile possibile la riammissione

