Barcellona “Incertezza per imprese, Camere Commercio al loro fianco”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il sistema delle Camere di Commercio è pronto a supportare al massimo le imprese in una fase di grande incertezza come quella attuale”. Lo ha detto Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, a margine di un convegno sugli “Adeguati assetti e strumenti organizzativi, normativi, amministrativi, tributari e finanziari per le imprese come nuove opportunità di sviluppo”, organizzato a Palermo, in Camera di Commercio, da MFLaw.

