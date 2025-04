Sarà una domenica ricca di appuntamenti e protagonisti, con il mercato degli agricoltori e le iniziative per i più piccoli. È quanto promette Coldiretti-Campagna Amica, dando appuntamento per domenica 13 aprile, dalle ore 9 alle 19, in piazza Stradivari, per una giornata nel segno di tutto “il buono e il bello” che nascono dall’agricoltura.

Ci sarà, come di consueto, il Mercato di Campagna Amica, che proporrà in vendita diretta tutti i sapori tipici dell’agricoltura, dalla frutta e verdura di stagione ai formaggi, dal miele alle confetture, e poi pane e prodotti da forno, salumi tipici, vino e agri-birra, uova, pasta, riso, prodotti a base di lumaca e altre eccellenze garantite dagli agricoltori.

Non mancheranno le proposte legate alla tavola della Pasqua, a partire dalle agri-colombe e dai dolci tipici. I fiori della primavera, coltivati dai floricoltori del territorio, coloreranno il salotto della città. Tra le proposte, anche i prodotti che nascono dalla lavanda, così da scoprire, insieme al produttore, le proprietà di questa pianta conosciuta dai tempi antichi.

Dedicata ai più piccoli, tornerà in piazza anche la zona bimbi. Sotto il gazebo giallo, ci saranno i trattori tanto attesi da bimbe e bimbi che vogliono trasformarsi in baby agricoltore. Ci saranno i giochi di una volta, realizzati a mano in legno, accanto ad attività e laboratori nel segno della scoperta della vita contadina e del lavoro in cascina e nei campi.

I presenti alla manifestazione potranno richiedere gratuitamente la guida dedicata agli agriturismi e alle fattorie didattiche di Coldiretti-Campagna Amica – Terranostra Cremona. La domenica in piazza con gli agricoltori della Coldiretti si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

