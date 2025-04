Cirielli “Lavoriamo per rafforzare partnership con Turkmenistan”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Turkmenistan è un paese fondamentale sul Mar Caspio, è la porta per l’Asia centrale. Il governo, in questi due anni ha messo in piedi una strategia ancora più importante per rafforzare il nostro legame economico e di connettività perché, oltre a essere uno dei paesi che ha giacimenti più importanti di gas e altre materie prime, è un paese che funge da ponte tra l’Europa e l’Asia”. Così il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli a margine della conferenza internazionale “Dialogue, Trust, Peace, Security in the World”, organizzata dall’ambasciata del Turkmenistan in Italia insieme all’Istituto Italiano per l’Asia, in occasione della proclamazione, da parte dell’ONU, del 2025 anno internazionale della Pace e della Fiducia.

