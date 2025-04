Gurbanov “Grande potenziale relazioni economiche Italia-Turkmenistan”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un grande potenziale per sviluppare legami commerciali ed economici e per sviluppare relazioni industriali” con l’Italia. Così il viceministro degli Esteri del Turkmenistan, Ahmet Gurbanov, a margine della conferenza internazionale “Dialogue, Trust, Peace, Security in the World”, organizzata dall’ambasciata del Turkmenistan in Italia insieme all’Istituto Italiano per l’Asia, in occasione della proclamazione, da parte dell’ONU, del 2025 anno internazionale della Pace e della Fiducia.

