Milano Cortina, Malagò “Tutto monitorato, siamo sul pezzo”

MILANO (ITALPRESS) – “C’è un tema di cronoprogramma sui cantieri. È tutto monitorato, però non siamo noi fisicamente col caschetto e gli utensili a costruire. Giorno dopo giorno stiamo sul pezzo. Sono molto soddisfatto, tutti i test event sono andati bene. L’incontro col Cio è durato ore, ci hanno fatto i complimenti, siamo nella volata finale per quanto riguarda le tematiche di budget, come tutte le situazioni bisogna trovare la quadra”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito ai lavori dedicati a Milano Cortina 2026.

