Morgoni “Favorire la cooperazione con l’Asia”

ROMA (ITALPRESS) – “La conferenza di oggi si inquadra nell’attività dell’Istituto Italiano per l’Asia di coltivarerelazioni con i paesi dell’area asiatica per favorire rapporti di collaborazione e di cooperazione: è quello che stiamo facendo da alcuni anni. Questa iniziativa in particolare è rivolta a un paese dell’area medioasiatica, come il Turkmenistan, un paese si sta aprendo e che vede nell’Italia un possibile partner molto importante dal punto divista degli scambi commerciali”. Così il presidente dell’Istituto Italiano per l’Asia, Mario Morgoni, a margine della conferenza internazionale “Dialogue, Trust, Peace, Security in the World”, organizzata dall’ambasciata del Turkmenistan in Italia insieme all’Istituto Italiano per l’Asia, in occasione della proclamazione, da parte dell’ONU, del 2025 anno internazionale della Pace e della Fiducia.

