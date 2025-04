Regione Lazio a New York, Rocca “Occasione di scambio e crescita”

NEW YORK (ITALPRESS) – “È andata molto bene, è stata una bellissima occasione di scambio e crescita, un’opportunità per le

nostre imprese e start-up”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della

missione a New York, organizzata nell’ambito del programma che ha visto il Lazio come “Regione d’Onore” della

National Italian American Foundation (NIAF) per il 2025.

