La prima edizione della rassegna STRADIVARIfestival – il Pianoforte promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends si conclude con Alexander Lonquich. Il grande pianista tedesco incontrerà il pubblico venerdì 11 aprile alle ore 17 in Auditorium Giovanni Arvedi per sviluppare una discussione sul tema “Johann Sebastian Bach, i figli, gli epigoni”. L’incontro, a ingresso libero, è moderato da Roberto Codazzi.

Sabato 12 aprile alle ore 21 il concerto, sempre in Auditorium Giovanni Arvedi, intitolato “L’eredità pianistica del Bach di Berlino” nel quale il celebre interprete eseguirà la Sonata in do maggiore Wq 65/47 e la Fantasia in fa diesis minore Wq 67 di Carl Philipp Emanuel Bach, la Sonata in mi maggiore op. 109 di Ludwig van Beethoven e le Novelletten op. 21 di Robert Schumann.

Il programma, impaginato e pensato per l’occasione dal maestro Lonquich, ruota attorno a Bach ma attraverso la prospettiva del figlio Carl Philipp Emanuel, detto appunto il “Bach di Berlino”, per proseguire con due colossi della storia della musica che ebbero una vera e propria venerazione per il Cantor, ovvero Beethoven e Schumann.

