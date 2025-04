Italcoppie Sensori Srl, leader europeo nella fabbricazione di sonde di temperatura, annuncia un nuovo ingresso nel suo gruppo: Zama Seter, azienda rinomata per la sua vasta gamma di sonde di temperatura e per l’eccellente servizio clienti. Oltre alle sedi in Germania, Francia, Tunisia e Brasile, la sede di Zama Seter a Fiorano Modenese diventa ora il terzo sito del gruppo in Italia.

Pietro e Mario Noli, che gestiscono l’azienda di famiglia Italcoppie alla seconda generazione, dichiarano: “Zama Seter è un’azienda che ha saputo creare innovazione nei propri settori, in questo vediamo affinità con il nostro approccio al mercato. Potremmo dire che questa acquisizione rappresenta un completamento naturale per il nostro gruppo, mettere assieme le nostre esperienze potrà aprire nuove opportunità per creare soluzioni innovative”.

La transazione è stata seguita dallo studio legale FPB Legal di Milano e dal dott. Alessandro Savoia.

