Al via lavori per rete idrica Agrigento, Miccichè “Data storica”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Oggi 11 aprile 2025 è una data storica per Agrigento con i lavori per la rete idrica. Penso che da decenni si parli di questi lavori e finalmente partiranno grazie al governo Meloni per i fondi di sviluppo e coesione e grazie anche al governo Schifani, che ringrazio in maniera calorosa e sentita, perché ha anticipato addirittura parte delle somme destinate proprio a questo lavoro”. Lo ha detto il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

