Auto e design, nasce la Grande Panda Kartell

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della settimana del Salone del Mobile a Rho Fiera Milano, FIAT ha presentato il modello on-off della Grande Panda realizzata in collaborazione con Kartell. Una vetrina per sancire non solo la collaborazione tra i due marchi, ma anche per mostrare i possibili sviluppi di una partnership tra il mondo dell’auto e quello del design. Il progetto si distingue per l’esclusività di alcuni elementi stilistici, tra cui la livrea in un rosso vibrante che trasmette energia e passione, richiamando l’identità visiva di Kartell.

abr/gsl

© Riproduzione riservata