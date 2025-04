Barachini “All’Onu confronto sulle regole etiche dell’IA”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Credo che questa innovazione farà parte della nostra vita e non si può tornare indietro, quindi bisogna essere ottimisti. Bisogna abbracciare questa tecnologia e portarla verso uno sviluppo sostenibile ed etico che migliori le nostre vite. Ci sono campi come agricoltura, sanità e formazione dove questa tecnologia sicuramente contribuirà in manierapositiva. In altri campi come l’informazione e il giornalismo bisogna essere cauti e attenti a difendere la coscienza critica dei nostri Paesi, la coscienza democratica e soprattutto l’integrità dell’informazione. Sappiamo che oggi creare un deep fake è molto poco costoso e si può diffondere in modo capillare, mentre mettere in piedi una struttura editoriale credibile è molto costoso. Quindi dobbiamo aiutare chi fa informazione responsabile, questo è molto importante per il rapporto di fiducia tra cittadini e informazione”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, in un’intervista all’Italpress a New York, a margine della 24^ Infopoverty World Conference, organizzata da OCCAMpresso il Quartier Generale delle Nazioni Unite.

(Video di Stefano Vaccara)